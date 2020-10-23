Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Фото: скриншот из YouTube.

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Фото: скриншот из YouTube.

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли ритм-танец на третьем этапе Кубка России в Сочи в соревнованиях «Кандидатов в мастера спорта».

Турнир проходит без зрителей на тренировочном катке по фигурному катанию и шорт-треку, поскольку в регионе усложнилась ситуация с пандемией коронавируса.

Хавронина/Чиризано, представляющие Московскую область, набрали за ритм-танец 72,27 балла. Второе место после первого дня соревнований у москвичей Софьи Тютюниной и Александра Шустицкого, судьи поставили им за выступление 69,86 балла.

Третье место у фигуристов из Самарской области Ольги Мамченковой и Марка Волкова, их выступление оценили на 63,27 балла.

Произвольный танец фигуристы в категории «Кандидаты в мастера спорта» покажут завтра, 24 октября.