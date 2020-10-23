Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу в четвертьфинале турнира АТР в Антверпене, Бельгия.

Игра прошла на центральном корте «Лотто-Арены», теннисисты провели на площадке чуть менее трех часов и сыграли три сета. Счет по партиям 3:6, 7:6, 6:4 в пользу британца. Второй сет Эванс выиграл на тай-брейке, который завершился со счетом 9:7.

На счету Хачанова семь подач навылет и две двойных ошибки. Его оппонент четырежды подал навылет и сделал три двойных ошибки. Также Хачанов успешнее реализовывал брейк-пойнты: он удачно разыграл 2 из 5 брейков, а Эванс — 2 из 8 брейков.

В полуфинале турнира в Антверпене Даниэль Эванс сыграет с французом Уго Умбером. Матч состоится завтра, 24 октября.