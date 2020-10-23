Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о том, как проходит восстановление от травмы спины, а также об особенностях тренировочного процесса.

На Первом канале вышел сюжет о том, как спортсменка проходит восстановительные процедуры и возвращается к тренировкам. Фигуристка рассказала, что ожидала более быстрого восстановления, однако проблема требует более длительного лечения.

«Мне сейчас разрешено выходить на лед. Я периодически даже прыгаю, но совсем не каждый день. Выхожу скользить совсем не подолгу — где-то по часу в день», — сказала Медведева.

Напомним, в начале октября фигуристке пришлось лечь в клинику на обследование из-за травмы спины, Медведевой диагностировали защемление нерва между двух позвонков.