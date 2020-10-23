На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи сегодня, 24 октября, состоится короткая программа женщин в категории «Мастера спорта».

Начало выступлений женщин назначено на 15:50 по московскому времени. Соревнования проходят на тренировочном катке по фигурному катанию и шорт-треку без зрителей из-за сложной ситуации в регионе с коронавирусом.

В первой разминке выступят Станислава Молчанова, Арина Андреева, Анастасия Гулякова, Мария Кирсанова и Екатерина Монич.

Во второй разминке получили возможность выступить Алина Забора, Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Завершающими станут выступления Анны Щербаковой и Елизаветы Нугумановой.

Произвольные программы женщины представят в воскресенье, 25 октября.