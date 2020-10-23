Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выиграли ритм-танец на третьем этапе Кубка России в Сочи в соревнованиях среди мастеров спорта.

За свое выступление пара, представляющая Москву, получила от судей 80,64 балла, из которых 44,56 — за техническую составляющую ритм-танца. Второе место пока занимают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом в 79,29 балла, они представляют Московскую и Самарскую области.

Третье место занимает еще одна пара из Москвы, это Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, их результат — 58,00 балла. Всего в соревнованиях в категории «Мастера спорта» принимают участие пять пар.

Напомним, произвольные танцы фигуристы покажут завтра, 25 октября. Начало выступления взрослых танцевальных пар назначено на 17:35 по московскому времени.