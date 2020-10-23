Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома рассказал о том, сколько примерно займет восстановление футболиста от травмы колена.

Слова Гарсии приводит портал Sport24.

«Малколму требуется еще дней десять на восстановление от травмы», — сообщил агент.

Напомним, Малком из-за повреждения, полученного на одной из тренировок, пропустил игру 11-го тура Российской Премьер-лиги против «Сочи», а также не сумел принять участия в стартовой игре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского «Брюгге». Также бразилец точно не поможет «Зениту» в матче 12-го утра РПЛ против казанского «Рубина», который пройдет завтра, 24 октября, на «Газпром-Арене» в Петербурге.