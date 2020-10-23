Российский фигурист, призер чемпионатов мира, Европы, а также Олимпийских игр Михаил Коляда представил короткую программу на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Соревнования проходят без зрителей на тренировочном катке для фигурного катания и шорт-трека из-за сложной ситуацией с коронавирусом в регионе.

В программе под песню «Let’s get loud» в аранжировке The Baseballs Коляда исполнил каскад из четверного и тройных тулупов, затем прыгнул тройной аксель, а во второй половине программы сделал тройной лутц.

От судей Коляда получил 101,72 баллов, из которых более 50 баллов за технику, а также бонусные баллы за выполнение вращений четвертого уровня.

Также в короткой программе далее выступят Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Илья Яблоков.