Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев представил короткую программу на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

В сезоне-2020/21 Алиев принял решение вернуться к короткой программе под вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна, с которой он выступал на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

В короткой программе Алиев исполнил сольный четверной лутц, каскад из четверного тулупа и двойного тулупа, а также прыгнул тройной аксель. Вращения судьи оценили на третий уровень, как и дорожку шагов.

Судьи оценили прокат Дмитрия Алиева в 94,01 балла, из которых 47,51 — за техническую составляющую программы, пока это второе место.

Далее в короткой программе у мужчин выступят Илья Яблоков и Андрей Мозалев.