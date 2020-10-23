Российский фигурист, действующий чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев представил короткую программу на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Фигурист откатался под композицию группы Enigma. В короткой программе он предпринял попытку исполнения четверного флипа, но упал, а также судьи поставили недокрут в полоборота. Затем фигурист прыгнул каскад из четверного и тройного тулупов, а закончил программу тройным акселем.

Судьи оценили прокат Андрея Мозалева в 90,66 баллов, пока это промежуточное третье место.

Соревнования на этапе Кубка России в Сочи проходят на тренировочном катке для фигурного катания и шорт-трека, зрителей на турнир не пускают из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе.