Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о том, как обстоят дела с новым разбирательством по факту нарушения антидопинговых правил, в котором ее обвинили на основе базы данных Московской лаборатории.

Слова Глазыриной приводит портал RT. Биатлонистка отметила, что у нее нет полной информации по первому отстранению до сих пор, сейчас она собирает информацию по второму случаю.

«Хочу сама за все взяться и довести дело до конца. Для меня принципиально отстоять в данной ситуации свое имя», — заявила Глазырина, отметив, что не рассчитывает ни на кого, кроме себя.

«Мы обратились к зарубежным юристам и нам обозначили сумму в 100 тысяч швейцарских франков, в которую может вылиться юридическая поддержка и всевозможные суды», — сказала биатлонистка, подчеркнув, что сумма может вырасти, а для ее семьи это огромные деньги. Глазырина планирует идти дальше, чтобы отстоять свою невиновность, поскольку существующая система обвинения и наказания спортсменов чудовищна.