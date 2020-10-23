Российский фигурист, призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда выиграл короткую программу на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

За программу с одним четверным прыжком (четверной тулуп в каскаде с тройным) Коляда заработал 101,72 балла, в том числе и бонусы, что позволило ему занять промежуточное первое место.

Вторым стал Дмитрий Алиев, он исполнил два четверных прыжка — лутц и тулуп в каскаде с двойным, однако не получил бонусов за вращения, а также показал не совсем чистые выезды. Результат Алиева — 94,01 балла за прокат.

Третье место пока у Андрея Мозалева, который в самом начале программы упал с недокрученного четверного флипа. Затем фигурист прыгнул четверной тулуп в каскаде с тройным и тройной аксель, но этого хватило лишь для третьего места. Результат Мозалева — 90,66 баллов.

Произвольную программу мужчины покажут завтра, 24 октября.