Российская теннисистка Вероника Кудерметова покинула турнир WTA в Остраве, Чехия, проиграв на стадии 1/4 финала американке Дженнифер Брейди.

Спортсменки провели на центральном корте «Остравар-Арены» почти два часа и сыграли три сета. Счет по партиям 6:7, 6:3, 6:1 в пользу представительницы США, в первом сете Кудерметовой удалось выиграть на тай-брейке со счетом 7:5.

Американская теннисистка сделала 14 эйсов за игру, а также пять раз ошиблась на подаче. На счету россиянки шесть подач навылет и четыре двойных ошибки.

В 1/2 финала турнира WTA в Остраве Дженнифер Брэйди сыграет против победительницы пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания). В параллельном полуфинале встретятся теннисистка из Греции Мария Саккари и белоруска Виктория Азаренко.