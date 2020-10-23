Российская фигуристка, призер чемпионата Европы и финала Гран-при Анна Щербакова высказалась о подготовке к новому сезону и своем прогрессе.

В интервью Первому каналу Щербакова отметила, что старается совершенствоваться с каждым годом и прибавлять не только в прыжках, но и в других компонентах программы — катании, скольжении, презентации программы.

«В этом году у меня очень интересные программы, я стараюсь передавать этот образ, показывать более взрослое катание, осознанное», — отметила фигуристка, добавив, что очень много времени на тренировках уделяется прыжкам, в особенности, четверным.

Напомним, в арсенале Анны Щербаковой есть четверной лутц и четверной флип, на этапе Кубка России в Сызрани спортсменка исполнила пока один четверной лутц.