В сети появилось видео с исполнением короткой программы российского фигуриста Михаила Коляды на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

В постановке под музыку группы The Baseballs — Let’s get loud Михаил Коляда прыгнул каскад из четверного и тройного тулупов, тройной аксель и тройной лутц. Вращения и дорожку фигуриста оценили на четвертый уровень сложности.

Видео с исполнением программы можно увидеть здесь:

За исполнение программы Коляда получил от судей 101,72 балла, в том числе бонусный балл за одно из вращений. За технику фигурист получил более 53 баллов.

Этот результат позволяет Коляде лидировать в турнирной таблице, он опережает прямых конкурентов за победу Дмитрия Алиева (который прыгнул два четверных в программе), а также Андрея Мозалева, упавшего с четверного флипа.