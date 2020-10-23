Российский теннисист Карен Хачанов вступил в конфликт с арбитром Адилем Нуром на четвертьфинальном матче против представителя Великобритании Даниэля Эванса на турнира АТР в Антверпене.

Когда счет в матче был 6:3, 4:2 в пользу Хачанова, Нур не засчитал удар россиянина по ошибке., после чего Эванс сумел довести сет до тай-брейка. Когда счет на тай-брейке стал 7:7, линейный арбитр не увидел аут у британца, судья на вышке не стал отменять ошибочное решение арбитра.

Хачанов обратился к судье с возмущениями. «Это шутка, это шутка? Все видят, что это был аут. Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Тогда тебя не должно быть здесь», — сказал россиянин, после чего ударил по сетке и по судейской вышке ракеткой. За агрессивное поведение Хачанов получил предупреждение.

В третьем сете Эванс победил без тай-брейка и свел матч к победе.