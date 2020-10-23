Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева высказалась о выступлении на этапе Кубка России в Сочи.

В интервью Первому каналу фигуристка отметила, что сейчас находится в неплохой форме, однако выступление будет зависеть не только от ее физического состояния.

Туктамышева отметила, что пока непонятно, как она подойдет к первым соревнованиям, почти год не выступая на каких-то крупных турнирах.

«Многое будет зависеть от моих эмоций, которые я постараюсь контролировать», — сказала Туктамышева.

Напомним, последним крупным турниром для Елизаветы Туктамышевой стал чемпионат России в Красноярске, на котором она заняла четвертое место и не попала в основной состав сборной России на чемпионат Европы в Граце.