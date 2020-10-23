На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи, который проходит без зрителей, сегодня, 24 октября, состоится произвольный танец в категории «Мастера спорта».

В турнире танцевальных пар участвует пять дуэтов. В лидерах после ритм-танца идет пара из Москвы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Они набрали 80,68 балла за выступление с прошлогодней программой.

Второе место пока занимают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом в 79,29 балла, они представляют Московскую и Самарскую области.

Третье место занимает еще одна пара из Москвы, это Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, их результат — 58,00 балла.

Начало выступлений танцоров назначено на 17:35 по московскому времени. Прямая трансляция будет осуществляться на официальном сайте Первого канала.