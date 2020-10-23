Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» уступил в матче 5-го тура Евролиги израильской команде «Маккаби Тель-Авив».

Игра на «Арене-Мытищи» завершилась со счетом 87:89 в пользу «Маккаби», основное время матча завершилось со счетом 81:81, а победитель определился в овертайме.

Счет по периодам 18:16, 15:20, 22:22, 26:23: «Химки» в свою пользу свели первый и четвертый период, в последней пятнадцатиминутке российская команда смогла свести счет к ничейному. Защитник «Химок» Алексей Швед набрал 32 очка за игру, став самым результативным игроком матча. В составе «Маккаби» лучшим игроком стал Тайлер Дорси с 26 очками.

Отметим, для «Химок» это пятое поражение подряд в баскетбольной Евролиге, в этом сезоне команда еще ни разу не побеждала.