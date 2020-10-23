Главные новости из мира спорта за 23 октября — в традиционном дайджесте от Nevasport:

Коляда выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи, Алиев и Мозалев — в топ-3

Российский фигурист, призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда выиграл короткую программу на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи. За программу с одним четверным прыжком (четверной тулуп в каскаде с тройным) Коляда заработал 101,72 балла. Вторым стал Дмитрий Алиев, набрав 94,01 балла за прокат. Третье место пока у Андрея Мозалева, он набрал — 90,66 баллов.

Загорски/Гурейро выиграли ритм-танец на третьем этапе Кубка России в Сочи

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выиграли ритм-танец на третьем этапе Кубка России в Сочи в соревнованиях среди мастеров спорта. За свое выступление пара, представляющая Москву, получила от судей 80,64 балла. Второе место пока занимают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом в 79,29 балла, третье место у пары Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, их результат — 58,00 балла.

Хавронина/Чиризано выиграли ритм-танец на третьем этапе Кубка России в Сочи

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли ритм-танец на третьем этапе Кубка России в Сочи в соревнованиях «Кандидатов в мастера спорта». Фигуристы набрали за ритм-танец 72,27 балла. Второе место после первого дня соревнований у москвичей Софьи Тютюниной и Александра Шустицкого, судьи поставили им за выступление 69,86 балла. Третье место у фигуристов из Самарской области Ольги Мамченковой и Марка Волкова, их выступление оценили на 63,27 балла.

Хачанов проиграл Эвансу в 1/4 финала и вылетел с турнира АТР в Антверпене

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу в четвертьфинале турнира АТР в Антверпене, Бельгия. Игра прошла на центральном корте «Лотто-Арены», теннисисты провели на площадке чуть менее трех часов и сыграли три сета. Счет по партиям 3:6, 7:6, 6:4 в пользу британца. Второй сет Эванс выиграл на тай-брейке, который завершился со счетом 9:7.

Кудерметова вылетела с турнира WTA в Остраве, проиграв Брэйди

Российская теннисистка Вероника Кудерметова покинула турнир WTA в Остраве, Чехия, проиграв на стадии 1/4 финала американке Дженнифер Брейди. Спортсменки провели на центральном корте «Остравар-Арены» почти два часа и сыграли три сета. Счет по партиям 6:7, 6:3, 6:1 в пользу представительницы США, в первом сете Кудерметовой удалось выиграть на тай-брейке со счетом 7:5.

Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла. В нем — 6 игроков СКА

Стало известно, какие хоккеисты вызваны в сборную России для участия в Кубке Карьяла, первом этапе Еврохоккейтура-2020/21. Согласно данным на официальном сайте ФХР, на сбор были вызваны 27 хоккеистов, среди них — шесть игроков петербургского СКА. Из стана армейцев с Невы в сборную России были вызваны вратарь Ярослав Аскаров, два защитника — Кирилл Кирсанов и Егор Шеховцов, а также тройка форвардов — Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов.

Боттас выиграл вторую практику Гран-при Португалии, у партнера Квята случился пожар

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл вторую свободную практику в рамках Гран-при Португалии, двенадцатого этапа «Формулы-1» в сезоне-2020. Лучший круг Боттаса на международном автодроме Алгарве — 1 минута 17.940 секунды. Второе место на практике занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, уступивший лучшему времени Боттаса 0,595 секунды. Третье место на второй практике занял гонщик из «Макларен» Ландо Норрис.