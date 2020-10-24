На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи сегодня, 24 октября, состоится произвольная программа в мужском одиночном катании.

Начало выступления мужчин назначено на 18:40 по московскому времени. Прямая трансляция выступлений будет показана на официальном сайте Первого канала.

После первого дня соревнований лидирует Михаил Коляда, который получил 101,72 балла за выступление в короткой программе. Он будет закрывать выступления в произвольной программе. На втором месте идет Дмитрий Алиев (94,01 балла), на третьем — Андрей Мозалев, упавший с четверного флипа (90,66 балла). Алиев выступит предпоследним, Мозалев — перед ним.

Первый стартовый номер в заключительной разминке получил Илья Яблоков, который идет на четвертой позиции.