Российский защитник Никита Нестеров подписал однолетнее соглашение с «Калгари Флэймз». Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ. Зарплата 27-летнего экс-защитника ЦСКА составит $ 700 тыс.

Нестеров провел в ЦСКА последние три сезона. В НХЛ он вернулся по семейным обстоятельствам. Была договоренность, что останется в ЦСКА на пять лет, но Нестеров проявил инициативу, чтобы уехать в Северную Америку.

Нестеров является воспитанником челябинской хоккейной школы «Трактор». В 2011 году он был выбран на драфте в пятом раунде под общим 148-м номером «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2017 году Нестеров играл за «Монреаль Канадиенс». Всего на его счету 132 матча в НХЛ.

В минувшем сезоне КХЛ 27-летний хоккеист, выступавший с 2017 года за ЦСКА, набрал 23 (7+16) очка при полезности «плюс семь» в 53 матчах регулярного чемпионата.