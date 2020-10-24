Менеджер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о своем положительном тесте на коронавирус.

Абдель-Азис написал в инстаграме, что у него диагностировали COVID-19,, он лечится в больнице. По словам менеджера, он сообщает об этом, чтобы любой, кто был в контакте с ним, мог принять необходимые меры предосторожности.

«Большое вам спасибо и будьте в безопасности», — написал Абдель-Азиз.

Напомним, 24 октября Хабиб сразится с американцем Джастином Гейджи. Этот бой станет главным на турнире UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Для Хабиба эта будет третья защита титула в легком весе. Ранее он отстаивал титул в поединках с Конором Макгрегором и Дастином Порье. Гейджи является временным чемпионом после победы над Тони Фергюсоном.