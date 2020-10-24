На автодроме в Портимане сегодня, 24 октября, продолжится гоночный уик-енд 12-го этапа сезона-2020 в Формуле-1, Гран-при Португалии.

Начало третьей свободной практики назначено на 13:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию первой тренировки можно будет посмотреть здесь:

Ранее в Портимане завершилась первая свободная тренировка Гран-при Португалии. Лучшее время по итогам заездов продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым в свободной практике. На третьем месте оказался пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторую тренировку также выиграл Боттас. Вторым стал Макс Ферстаппен.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят завершил первую практику с 13-м временем. Вторую практику он завершился с семнадцатым временем.

Ранее СМИ сообщали, что Квят потеряет место в «Формуле-1» по окончании сезона.