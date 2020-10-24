Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов поведал эпидемиологических мерах на стадионе во время матчей «Зенита».

По словам Литвинова, на стадионе проводится регулярная дезинфекция, работники размещают большое количество санитайзеров, выдаются маски, множество информационных материалов.

Также Литвинов заявил о поведении фанатов на вираже.

«На «вираже» люди ведут себя по-разному: кто-то носит маску, кто-то — нет. Есть группа ковид-диссидентов. Они молоды, сильны, задорны и не верят, что вирус представляет для них угрозу. К сожалению, их не заботит, что он может представлять опасность для других людей», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

Гендиректор отметил, что с фанатами постоянно ведется диалог, в котором виражу разъясняют ситуацию.

Очередной матч на «Газпром-Арене» состоится сегодня, в субботу, в 16.30. «Зенит» сыграет с «Рубином».