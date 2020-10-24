Руководитель UFC Дэйна Уайт объявил, что промоушен договорился о поединке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Леоном Эдвардсом.

По словам Уайта, они будут драться — это будет отличный поединок.

«Хамзат может прекратить бросать вызов в твиттере всем подряд, у него есть соперник, — сказал Уайт.

В активе 26-летнего Чимаева девять боев в карьере, в которых он одержал девять побед. У 29-летнего Эдвардса 18 побед и три поражения.

Ранее Уайт рассказал, что отказался драться с Чимаевым. Боец долго не мог найти соперника на следующий бой в промоушене UFC, поскольку одержал три победы за 66 дней, пропустив от соперников всего два удара, а сам нанес почти 200. От боя с Чимаевым отказались Дэмиэн Майя, Стивен Томпсон и Крис Уайдман.