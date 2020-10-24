Уругвайский новобранец московского «Дпнамо» Гильермо Варела, арендованный у датского «Копенгагена», прибыл прилетел в Москву. Пресс-служба «Динамо» выложила в твиттере видео из аэропорта.

???? Гильермо Варела в Москве! ¡Bienvenido! pic.twitter.com/oZO6FJw5rz — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 24, 2020

Напомним, что в 2019 году Варела перебрался в «Копенгаген» из «Пеньяроля» за 1,75 миллионов евро. В датском клубе уругваец отыграл 53 встречи, в которых сделал четыре результативные передачи. Ранее Варела играл за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью».

В составе сборной Уругвая Варела сыграл пять матчей и не отметился результативными действиями.