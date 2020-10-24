Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин совместно потренировался с 19-летним нападающим петербургского «Динамо» Юрием Ушаковым.

По словам Панарина, Юра — техничный парень и это видно.

«У него есть потенциал, где-то даже похож на меня, если можно сказать, что у меня есть этот потенциал», — цитирует Панарина пресс-служба «Динамо».

Напомним, 28-летний Панарин летом 2019 года подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн. Он является лучшим бомбардиром клуба с 95 (32+63) очками в 69 матчах прошлого сезона НХЛ.

Артемий Панарин в данный момент отдыхает после окончания сезона в НХЛ. Его «Рейнджерс» еще в первом раунде завершил борьбу за Кубок Стэнли. Крайний нападающий опубликовал новую фотографию в инстаграме и сопроводил ее странным комментарием.