По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки было зафиксировано еще 16 521 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной статистике, за сутки по всей стране было зафиксировано 296 смертей от коронавируса, а 11 567 человек выздоровели. Активных случаев коронавируса в стране (кто болеет на данный момент) — 340 528

Общее число случаев заболевания COVID-19 в России — 1 497 167 человек, из них уже выздоровели 1 130 818 пациентов. Жертвами пандемии в общей сложности стал 25 821 человека.

По всей стране за время пандемии было проведено более 53,7 млн тестов на коронавирус.

В Москве за последние сутки было обнаружено 4453 случаев заболевания коронавирусом, в Петербурге диагностировано еще 713 случаев заболевания коронавирусом. Третье место по стране — у Московской области, 480 новых заболевших.