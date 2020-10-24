Московский Спартак» 24 октября встретится с «Краснодаром» в выездном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как посчитала «Москва.ру», красно-белые не побеждали «быков» более двух лет.

В трех последних официальных матчах «Спартака» с «Краснодаром» москвичи набрали лишь одно очко, сыграв вничью в марте 2019 года на своем поле. Затем «Спартак» по разу уступил «Краснодару» на выезде (1:2) и дома (0:1). В последний раз «Спартак» побеждал «Краснодар» 18 августа 2018 года (1:0).

Перед этим матчем Доменико Тедеско не сможет рассчитывать на четверых игроков по причине их здоровья — Максима Глушенкова, Александра Ташаева, Эсекиэля Понсе и Александра Соболева. У Мурада Мусаева в «Краснодаре» три травмированных — Сергей Петров, Реми Кабелла и Евгений Марков.

Матч «Краснодар» — «Спартак» начнется в субботу в 19:00. Перед началом встречи «Краснодар» занимает седьмое место в РПЛ в 18 очками. «Спартак» с 24 очками делит с «Зенитом» 1-2-е места.