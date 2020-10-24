Телеканал «Матч ТВ» покажет матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» с помощью технологии Remote Production (REMI, Remote Integration Model).

Данная технология позволяет осуществлять экономические эффективные способы дистанционного производства. С помощью решения REMI можно синхронизировать передачу сигнала с телевизионных камер со стадиона в студийную аппаратную в телецентре. Таким образом, на арене работают лишь телеоператоры за камерами, а режиссерская бригада командует картинку, находясь в централизованном продакшн-хабе.

Это позволяет обходиться без командирования большой съемочной группы со значительным количеством оборудования, что в условиях пандемии коронавируса и сокращения бюджетов становится выгодным.

Отмечается, что реализация REMI в России стала возможна благодаря успешной работе VAR в Москве. Видеопомощник судьи и его ассистенты получают сигнал со всех камер, задействованных на матчах чемпионата России. То есть, в «офис» VAR стекается весь объем видеоинформации, а работать с ней может не только VAR.