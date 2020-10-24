Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал о своих ожиданиях от боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

По мнению Валуева, это будет встреча ударной техники против борьбы. Валуев считает, что Гэтжи отдает отчет в способностях Хабиба в партере, поэтому постарается нивелировать эту его сильную сторону. Валуев считает, что встретятся два очень сильных бойца.

«Хабиб может и проиграть, но что-то мне подсказывает, что он не даст реализовать Гейжи свой план. Если, конечно, какой-нибудь лаки-панч не проскочит», — приводит слова Валуева «Чемпионат».

Поединок Нурмагомедов — Гейжи состоится сегодня, 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Начало — в 23:30 по московскому времени.