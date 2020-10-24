Перед матчем с «Рубином главному тренеру «Зенита» предстоит решить непростую задачку. Помимо тяжелого графика (матч с «Рубином» оказался зажатым в бутерброде между двумя играми Лиги чемпионов за неделю), Семак столкнулся со сложностями психологического восстановления после тяжелого поражения в первом туре от «Брюгге».

Перед игрой с «Боруссией» Семак выпустит максимально свежих и здоровых игроков. Не исключено, что в матче с «Рубином» появится даже голкипер Андрей Лунев.

Слева в защите сыграет свежий Дуглас Сантос, не игравший в Лиге чемпионов по причине дисквалификации. Весьма вероятно, что в центре обороны дебютирует Дмитрий Чистяков — нужно же его когда-то начинать ставить. Хотя более вероятно стандартное сочетание центральных защитников Ловрен — Ракицкий. Справа в защите сыграет Вячеслав Караваев — просто потому, что очевидного дублера у него нет. Можно, конечно, передвинуть направо Кругового или Сантоса, но нельзя быть уверенным, что Семак на это пойдет.

Бразилец Вендел вполне созрел для того, чтобы выйти в основном составе. Вероятно он сыграет в центре поля вместе с Вильмаром Барриосом. Также наверняка появится Себастьян Дриусси, Артем Дзюба и Сердар Азмун — Семак захочет, чтобы эти футболисты проявили себя после неудачного матча с бельгийцами. Еще один выбор — Александр Ерохин, который, вероятно, сыграет в тройке вместе с Венделом и Барриосом. Хотя не исключено появление Далера Кузеяева или Магомеда Оздоева.

Состав «Зенита» в матче с «Рубином» (версия Nevasport): Лунев — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос — Барриос, Вендел, Ерохин — Дриусси, Дзюба, Азмун