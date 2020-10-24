Управление Роспотребнадзора по Москве изменило предписание проведения матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Ростов», который пройдет на «Открытие Арене». На матче смогут быть зрители в количестве до до 2730 человек.

Исходя из заявления Роспотребнадзора проведение матча 13-го тура изначально подразумевалось без зрителей — до особого распоряжения. Однако руководство «Спартака» обратилось с просьбой о внесении изменений в предписание относительно проведения матча с ограниченным количеством зрителей.

Согласно этой информации «Спартак-Москва» принимает на себя обязательства об обеспечении выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Москве проконтролирует выполнение выданного предписания и в случае нарушения примет все меры, предоставленные службе действующим законодательством.

Матча «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября.