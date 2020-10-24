Министр спорта России Олег Матыцин оценил эпизод с избиением главного арбитра матча молодёжного первенства с «Ахмат» — «Спартак» (0:0) Богдана Головко.

«Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт — это платформа формирования отношений, культуры», — цитирует Матыцина Головко.

По словам министра, основными принципами спорта является уважение к сопернику и к судье. Матыцин надеется, что его коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных.

Мытыцин считает, что должны быть культура отношений и определённые санкции.

Напомним, что главный арбитр матча молодёжного первенства России «Ахмат» — «Спартак» (0:0) сообщил, что по окончании встречи к нему с трибуны спустился человек, который хотел выразить недовольство по поводу судейства, после чего нанес ему несколько ударов.