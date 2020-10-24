Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов провёл крайнюю тренировку перед боем с американским бойцом Джастином Гэтжи.

«С утра потренировались, попотели. Обстановка нормальная», — сказал Хабиб Нурмагомедов в видео, размещённом в инстаграме.

Сегодня, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов сразится за титул чемпиона UFC c Джастином Гэтжи. Это третья защита титула в карьере.

В сентябре 2019 Хабиб защитил титул в бою с Дастином Порье. Российский спортсмен успешно провел болевой прием против американца. В активе Хабиба 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае преуспел в бою с Тони Фергюсоном. У него 22 победы и два поражения в 24 боях в MMA.

Бой Хабиб — Гэтжи начнется в 23.30 по московскому времени.