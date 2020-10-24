Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал свой прогноз на бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, который состоится сегодня в главном событии UFC 254.

По мнение Макгрегора, Хабиб будет отступать и дрожать, ка кон обычно это делает. Гэтжи это заметит и подстроится под его джэб и позицию, имея свой особый стиль в виде «нырков». Кроме того, по словам Конора, Хабиб всегда высоко держит голову, поэтому Гэтжи в любой момент может попасть и вырубить его.

«Если Хабиб его уложит, то бой может закончиться в первом раунде. Я считаю, что Хабиб скорее всего победит, но если Гэтжи попадет, он его вырубит», — сказал Макгрегор в видео для Parimatch.

В субботу, 24 октября, пройдет турнир UFC 254, его главным событием станет поединок между российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским временным чемпионом Джастином Гэтжи. Поединок стартует после 23:30 по московскому времени и будет показан на телеканале «Рен-ТВ».