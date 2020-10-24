Защитник «Химок» Алексей Швед не примет участие в матчах за сборную России в квалификации Евробаскета-2022. Об сообщается на официальном сайте РФБ.

Сообщается, что данное решение было принято после беседы генерального менеджера национальной команды Сергея Панова и гендиректора «Химок» Павла Астахова. Отметим, что данное решение впервые было озвучено еще в первой неделе октября.

Отметим, команда Сергея Базаревича выступает в квалификационной группе B. Российская сборная играет против сборных Италии, Эстонии и Македонии. После двух туров россияне идут третьими с тремя очками. Ближайшие матчи россияне проведут 28 ноября с Эстонией и 30 ноября с Италией.

Напомним, Швед играет за «Химки» с 2015 года, ранее он играл в «Миннесоте», «Филадельфии-76», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».