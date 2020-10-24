В российском гандболе уже со следующего сезона может начать играть команда под названием «Зенит». Как сообщает ТАСС, процесс создания гандбольного клуба Петербурга находится в завершающей стадии.

Отмечается, что «Зенит» будет создан на средства «Газпрома» на базе другого клуба из Петербурга – «Университет Лесгафта – Нева«. О подобном слиянии»Невы» и ее заходе в структуру «Зенита» говорилось еще в 2017 году.

В данный момент под покровительством «Газпрома» находится футбольный «Зенит». С 2014 года в Санкт-Петербурге функционирует одноименный баскетбольный клуб. С 2017 году была создана мужская команда волейбольного «Зенит». В 2019-м в структуре «Зенита» вошла женская команда по футболу.

Отметим, что команда «Университет Лесгафта – Нева« за последние десять лет пять раз выигрывала серебро чемпионата России.