Третью свободную практика двенадцатого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 в Португалии вновь выиграл гонщик «Мерседеса» Валтери Боттас. Ранее он выиграл две предыдущих свободных тренировки.

Пторую позицию в третьей тренировке взял его напарник по команде Льюис Хэмилтон. Третьим оказался Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Российский пилот конюшни «Альфа Таури» Даниил Квят продемонстрировал двенадцатое время. Его напарник по команде Пьера Гасли снова был лучше, показав четвертый результат.

Квалификация Гран-при Португалии пройдет сегодня. Ее старт запланирован на 16:00 по московскому времени.