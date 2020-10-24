Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч двенадцатого тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

В воротах сыграет Михаил Кержаков. Справа появится Вячеслав Караваев, слева — Дуглас Сантос. В центре обороны выйдут Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий. В середине поля сыграют Барриос, Оздоев и Вендел. В группе атаки — Дриусси, Ерохин и Дзюба. Отметим, что в заявку не попал иранский нападающий Сердар Азмун.

Также на скамейке запасных Андрей Лунев, Александр Васютин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Даниил Прохин, Юрий Жирков, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Леони Мусаев и Даниил Шамкин.

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.