Форвард «Зенита» Сердар Азмун не попал в заявку на игру 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» из-за плохого самочувствия

Как отметил представитель пресс-службы «Зенита», слова которого цитирует «Чемпионат», после выходного дня Сердар почувствовал легкое недомогание. После этого решением тренерского штаба футболист был изолирован и отстранен от участие в тренировочном процессе и подготовки к игре с «Рубином». Это произошло еще до получения теста на COVID-19.

Матч «Зенит» — «Рубин» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 16:30 по московскому времени. В стартовом составе «Зенита» Азмуна по позиции заменит Александр Ерохин. Также в основе «Зенита» впервые появится бразилец Вендел.