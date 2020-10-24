В Петербурге на «Газпром-Арене» начался матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином». Эта встреча стала первой для команды Сергея Семака после поражения от бельгийского «Брюгге» в Лиге чемпионов.

В стартовом составе «Зенита» впервые появился на поле бразилец Вендел. Он занял позицию в центре поля рядом с Вильмаром Барриосом и Магомедом Оздоевым.

Также в группе атаки у «Зенита» Артем Дзюба, Александр Ерохин и Себастьян Дриусси. Слева в обороне у «Зенита» Дуглас Сантос. Справа в защите играет Вячеслав Караваев. В центре обороны — Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий. В воротах играет Михаил Кержаков.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 24 очка.