В игре двенадцатого тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» встречалось с «Сочи». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена в Москве и закончился успехом домашней команды со счётом 3:1.

На одиннадцатой минуте матча счет открыл хавбек «Динамо» Даниил Лесовой. На 22-й минуте другой бывший игрок «Зенита» защитник Миха Мевля сравнял счёт. Уже через четыре минуты хавбек Себастьян Шиманьски вывел «Динамо» вперед. Во втором тайме на 55-й минуте преимущество «Динамо» увеличил Даниил Фомин, забивший первый гол за бело-голубых. В концовке встречи бывший защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов был удален за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Динамо», выиграв первый матч под руководством нового главного тренера Сандро Шварца с 20 очками поднялось на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» с 19 очками опустилось на седьмое.