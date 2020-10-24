Бывший нападающий СКА Наиль Якупов проведет первую встречу за «Авангард». Первый номер драфта НХЛ сыграет во втором звене в сочетании с Зерновым и Буше против екатеринбургского «Автомобилиста.

Напомним, Якупов начинал сезон в хабаровском «Амуре», куда был обменен минувшим летом из СКА. Отметим, что ради перехода в «Авангард» Якупов уступил по зарплате порядка 25 миллионов рублей.

В минувшем сезоне КХЛ в составе СКАЯкупов сыграл в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил десять шайб и отдал столько же результативных передач.

Напомним, Наиль Якупов оказался в хабаровском «Амура» в июне после того, как перешел из «Витязя». Ранее СКА отдал «Витязю» за Якупова Павла Колтыгина и права на нападающего Германа Рубцова.