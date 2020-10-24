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  • 17:31,  24 октября 2020
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Туктамышева прыгнула триксель в КП на Кубке России в Сочи и сменила платье

Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прыгнула тройной аксель во время короткой программы на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Новое платье Елизаветы, которое ей пришлось сменить после критики со стороны поклонников, выполнено в сиреневом цвете с золотыми аксессуарами.

Помимо Туктамышевой, в женском одиночном катании выступают Анна Щербакова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева.

Все трансляции турнира и флэш-интервью фигуристов показывает Первый канал. Женский турнир проходит  в прямом телевизионном эфире. Соревнования проводятся без зрителей.

Напомним, последним крупным турниром для Елизаветы Туктамышевой стал чемпионат России в Красноярске, на котором она заняла четвертое место и не попала в основной состав сборной России на чемпионат Европы в Граце.

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