Туктамышева прыгнула триксель в КП на Кубке России в Сочи и сменила платье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прыгнула тройной аксель во время короткой программы на третьем этапе Кубка России в Сочи.
Новое платье Елизаветы, которое ей пришлось сменить после критики со стороны поклонников, выполнено в сиреневом цвете с золотыми аксессуарами.
Помимо Туктамышевой, в женском одиночном катании выступают Анна Щербакова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева.
Все трансляции турнира и флэш-интервью фигуристов показывает Первый канал. Женский турнир проходит в прямом телевизионном эфире. Соревнования проводятся без зрителей.
Напомним, последним крупным турниром для Елизаветы Туктамышевой стал чемпионат России в Красноярске, на котором она заняла четвертое место и не попала в основной состав сборной России на чемпионат Европы в Граце.
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