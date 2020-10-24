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  • 17:30,  24 октября 2020
Фигурное катание
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Щербакова ошиблась на каскаде во время короткой программы на 3-м этапе Кубка России

Щербакова ошиблась на каскаде во время короткой программы на 3-м этапе Кубка России
Анна Щербакова. Фото: скриншот видео

Российская фигуристка Анна Щербакова ошиблась при прокате короткой программы на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Щербакова допустила ошибку во время каскада, за что судьи сняли с нее баллы.

Все трансляции турнира и флэш-интервью фигуристов показывает Первый канал. Женский турнир проходит  в прямом телевизионном эфире. Соревнования проводятся без зрителей.

Произвольные программы женщины представят в воскресенье, 25 октября.

Напомним, в арсенале Анны Щербаковой есть четверной лутц и четверной флип, на этапе Кубка России в Сызрани спортсменка исполнила пока один четверной лутц.

Ранее Анна Щербакова высказалась о подготовке к новому сезону и своем прогрессе. В интервью Первому каналу Щербакова отметила, что старается совершенствоваться с каждым годом и прибавлять не только в прыжках, но и в других компонентах программы — катании, скольжении, презентации программы.

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