Щербакова ошиблась на каскаде во время короткой программы на 3-м этапе Кубка России

Российская фигуристка Анна Щербакова ошиблась при прокате короткой программы на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Щербакова допустила ошибку во время каскада, за что судьи сняли с нее баллы.

Все трансляции турнира и флэш-интервью фигуристов показывает Первый канал. Женский турнир проходит в прямом телевизионном эфире. Соревнования проводятся без зрителей.