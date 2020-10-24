Щербакова ошиблась на каскаде во время короткой программы на 3-м этапе Кубка России

Российская фигуристка Анна Щербакова ошиблась при прокате короткой программы на третьем этапе Кубка России в Сочи.
Щербакова допустила ошибку во время каскада, за что судьи сняли с нее баллы.
Все трансляции турнира и флэш-интервью фигуристов показывает Первый канал. Женский турнир проходит в прямом телевизионном эфире. Соревнования проводятся без зрителей.
Произвольные программы женщины представят в воскресенье, 25 октября.
Напомним, в арсенале Анны Щербаковой есть четверной лутц и четверной флип, на этапе Кубка России в Сызрани спортсменка исполнила пока один четверной лутц.
Комментарии Развернуть