В рамках шестого тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с лондонским «Вест Хэмом» со счетом 1:1.

В составе манкунианцев единственный мяч забил Фил Фоден с передачи Жоау Канселу на 51-й минуте, у «молотобойцев» отличился Майкл Антонио с передачи Владимира Цоуфала на 18-й минуте встречи.

После пяти матчей команда Хосепа Гвардиолы идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе восемь очков. Подопечные Дэвида Мойеса идут на 11-й строчке с тем же количеством баллов, сыграв на один матч больше.

Следующую встречу «Сити» проведет 27 октября на выезде против французского «Марселя» в групповом этапе Лиги чемпионов. «Вест Хэм» 31-го числа в гостях сыграет против «Ливерпуля» в АПЛ.