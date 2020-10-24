Третий этап кубка России ещё вчера начал удивлять мужским катанием — у нас снова топ-одиночники. А вот крутыми одиночницами никого не удивишь. Все-таки Анна Щербакова — серебряный призер ЧЕ, Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы, Софья Самодурова — чемпионка Европы. Зато удивить снова смогли судьи, которые поставили незаслуженно низкие оценки Туктамышевой — единственной, у кого в короткой программ есть элементы ультра си, а именно тройной аксель.
Благодаря компонентам и надбавкам выше Елизаветы оказались и Дарья Усачева, откатавшаяся безошибочно, и даже Анна Щербакова, запоровшая фирменный тутберидзевский каскад тройной лутц- тройной риттбергер.
Туктамышева вообще откатала отлично, плюс снова показала новое платье — ее оценки (41,60 за технику и 34,76 за компоненты) как минимум занижены, а как максимум выглядят оскорбительно.
Претензии к судейству имели место и на предыдущих этапах: в Сызрани явный перебор баллов был у Щербаковой, которой там и так не с кем было бороться, а в Москве валили Трусову — Плющенко возмущался не просто так, говоря, что десять баллов компонентами для Валиевой — это слишком. В первый взрослый сезон это как минимум странно.
Посмотрим, что будет дальше, но пока все выглядит именно как преференции со стороны судей спортсменам одной группы, что напрочь убивает конкуренцию. Интересно, сколько баллов получила бы та же Трусова, тренируйся она у Тутберидзе? За этой тенденцией точно стоит наблюдать, и 25 октября многое может проясниться — действительно ли судьи больше любят воспитанниц конкретного тренера или это лишь домыслы.
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