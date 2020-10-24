Третий этап кубка России ещё вчера начал удивлять мужским катанием — у нас снова топ-одиночники. А вот крутыми одиночницами никого не удивишь. Все-таки Анна Щербакова — серебряный призер ЧЕ, Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы, Софья Самодурова — чемпионка Европы. Зато удивить снова смогли судьи, которые поставили незаслуженно низкие оценки Туктамышевой — единственной, у кого в короткой программ есть элементы ультра си, а именно тройной аксель.

Благодаря компонентам и надбавкам выше Елизаветы оказались и Дарья Усачева, откатавшаяся безошибочно, и даже Анна Щербакова, запоровшая фирменный тутберидзевский каскад тройной лутц- тройной риттбергер.

Туктамышева вообще откатала отлично, плюс снова показала новое платье — ее оценки (41,60 за технику и 34,76 за компоненты) как минимум занижены, а как максимум выглядят оскорбительно.