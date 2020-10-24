В матче между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» установлен новый рекорд.

Отличившийся за сине-гранатовых на восьмой минуте полузащитник Анссумане Фати, который замкнул прострел защитника Жорди Альбы, стал самым молодым автором гола в истории класико.

Рожденный 31 октября 2002 Фати в возрасте 17 лет и 359 дней обошел бывшего форварда «Реала» Рауля, который отправил мяч в ворота «Барсы» в 1995 году в возрасте 18 лет и 95 дней.

В данный момент подходит к концу первый тайм встречи, счет ничейный — 1:1. У мадридского клуба отличился Федерико Вальверде.

Ранее сообщалось, что в мадридском клубе задумались о смене главного тренера. Отмечается, такие мысли у руководства клуба вызвало слабое начало сезона, а также поражения от «Кадиса» в Ла Лиге и от «Шахтера» в Лиге чемпионов.