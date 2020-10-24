28 сентября The Esports Integrity Commission (ESIC) провели собственное расследование на тему использования багов с летающей камерой со стороны тренеров и уличили ещё 34 человека в нечестной игре. Максимальный срок наказания составил 63 недели.

Первым попавшимся тренерам так же обновили наказания. Александр ZoneR Богатырёв теперь будет отбывать свой бан не 24, а 36 месяцев. К слову, Николаю HUNDEN Петерсену уменьшили срок с одного года до восьми месяцев.

Такие длительные блокировки от соревновательной сцены могут очень сильно повредить профессиональной карьере тренеров, а то и вовсе выкинуть из мира киберспорта. Самая долгая блокировка была получена бывшим тренером команды Hard Legion Александром ZoneR Богатырёвым, теперь на протяжении трёх лет тренер не сможет выполнять свою работу и заниматься этой деятельностью в киберспорте.

Безусловно, он бы мог пойти аналитики команды, устроиться в студию освещения турниров и заниматься прочей деятельностью, однако такое решение бы всё равно было неполноценным. Богатырёв некоторое время назад заявил, что собирается вернуться на профессиональную сцену CS:GO после истечения срока бана на турнирах, работающих с системой правил ESIC.

Бывший тренер Hard Legion заявил, что комиссия по добросовестности в киберспорте может пересмотреть срок блокировки, однако даже если пройдёт три года, Александр всё равно вернётся в своё «русло».

Да, конечно, я планирую. Мне как раз исполнится 36 лет — думаю, тренерская карьера может до 45-50 лет работать. Если будешь держаться в мете, смотреть демки — не уйдешь бухать на три года, — то в любой момент можно вернуться и стать тренером. Конечно, я планирую вернуться. Через три года вернусь и во второй раз развалю эту сцену. Если не в CS, то в Valorant.

Также ZoneR стал учителем проекта forZe School по CS:GO и будет заниматься похожей работой, на ту, которая у него была ранее.

Даже такая глобальная блокировка на три года не сломала Богатырёва и он будет продолжать работать дальше по тому делу, которое ему приносит удовольствие. Другие тренеры, получившие блокировку на меньшее время ещё быстрее могут вернуться к своей работу, главное иметь желание.